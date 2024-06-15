У Швейцарії відбулася акція привернення уваги до полонених українців

У швейцарській Люцерні — неподалік місця проведення Глобального саміту миру — відбулась акція привернення уваги до українців, які нині перебувають в полоні в Росії і на тимчасово окупованих територіях.

Про це Суспільному повідомили у спілці українців у Швейцарії.

Організаторами акції виступили товариство українців у Швейцарії спільно з товариством родин полонених.

До акції долучилися близько двох сотень людей. вони вимагали звільнення українців, яких незаконно утримують на ТОТ та на території РФ.

"Ми приїхали сюди для того, щоб підтримати сина. І, можливо, хтось розповість, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що ми їх шукаємо. Ми віримо, що цей саміт дійсно принесе результати", — каже одна з учасниць акції Олена Чумак, чий син зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині у червні 2023 року.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.