Російський літак порушив повітряний простір Швеції. МЗС викликало посла Росії

Російський літак Су-24 у п'ятницю,14 червня, порушив повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд. У відповідь на це уряд Швеції викликає російського посла.

Про це повідомив міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом для шведського суспільного мовника SVT.

Про порушення повітряного простору повідомив міністр оборони Пол Йонсон.

Як зазначають збройні сили Швеції, 14 червня вдень російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір країни на схід від південного краю Готланду. Російський літак попередили усним викликом шведських диспетчерів. Коли стало видно, що літак не дослухався до попередження й не відхилився від свого маршруту, його вивели зі шведського повітряного простору двома винищувачами Jas-39 Gripen.

"Поведінка Росії є неприйнятною і свідчить про неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім ходом подій і були готові втрутитися", - каже Йонас Вікман, командувач ВПС Швеції.

Це не вже не вперше Росія несанкціоновано залітає в небо Швеції. У 2022 році два російські літаки Су-27 порушили повітряний простір також над Готландом.

За словами колишнього підполковника Йоргена Ельфвінга, це або помилка пілота, або це навмисне порушення. Якщо останнє, то це може бути сигналом Швеції на тлі її членства в НАТО і того, що Росія тим самим хоче показати свої м’язи. Або ж задля отримання розвідувальної інформації.