Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють. Згодом до діалогу потрібно буде залучити і Росію.

Про це заявила з президентка Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським перед офіційним відкриттям Саміту миру.

Амгерд заявила, що глобальна ситуація в світі складна, вона виходить за межі війни в Україні. За її словами, Швейцарія виступає за мир і за діалог. При цьому російська агресія грубо порушила Хартію ООН.

“Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, але у тривалій перспективі всім. Якщо ми хочемо направити процес в напрямку миру, треба буде колись залучити також і Росію. Це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють. Тому ми і зібралися тут”, — сказала Амгерд.

За її словами, це ті рамки, у яких у наступні години у Бюргенштоці зберуться високопоставлені делегації з 92 країн і восьми міжнародних організацій.

“Ціла низка країн доклала зусиль до цього напередодні конференції. Європа має тут сьогодні потужнє представництво, але вона не одна. Серед інших тут представлені такі впливові країни, як Індія, Саудівська Аравія, Південно-Африканська Республіка, Кенія і Мексика”, — сказала президентка Швейцарії.

Говорячи про цілі конференції, Амгерд сказала, що учасники Саміту хочуть надихнути процес до всеохоплюючого, праведливого і тривалого миру для України.

“На базі міжнародного права ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. І ми хочемо обговорити, як і за яких умов у цей процес майбутнього миру може бути залучена також і Росія”, — сказала Амгерд.

Вона додала, що обговорення на конференції будуть сконцентровані на трьох темах:

ядерна безпека,

продовольча безпека

і людський вимір.

Конкретно йдеться про безпечну експлуатацію всіх українських атомних електростанцій, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема, через Чорне море, про обмін військовополоненими, про звільнення всіх затриманих українських цивільних осіб, а також про повернення вивезених українських дітей.

Зеленський: "Сьогодні на саміті представлені всі частини світу"

“Сьогодні на саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, географічно великі і менші. Кожен політичний полюс нашого з вами світу. Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка, всі вони. Погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі ”, — сказав президент України Володимир Зеленський.

Як сказав Зеленський, деякі інші країни та лідери також показали зацікавленість у саміті і відреагували на миротворчий імпульс Формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут, на першому саміті, немає, вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир.

За його словами, все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною миротворчого процесу.

Зеленський нагадав, що Формула миру була презентована на зустрічі “Групи двадцяти” в Індонезії. Після цього відбулися чотири зустрічі радників з питань національної безпеки — і кожна зустріч наближала світ ближче до першого саміту миру.

“Спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа. Саудівська Аравія — фантастична гостинність, яка допомагала нам залучити більше країн. На наступному етапі була зустріч у Мальті, дуже продуктивна. І четверта зустріч була тут, у Давосі. Тоді залучилися вже 82 учасники”, — відзначив президент.

І саме після тієї зустрічі стала зрозумілою готовність до першого інноваційного саміту миру, який Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно реалізувати з абсолютною повагою до кожного учасника, сказав Зеленський.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.