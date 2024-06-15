Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Саміт миру стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють — президентка Швейцарії
Саміт мируШВЕЙЦАРІЯУКРАЇНАЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

Саміт миру стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють — президентка Швейцарії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють. Згодом до діалогу потрібно буде залучити і Росію.

Про це заявила з президентка Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським перед офіційним відкриттям Саміту миру.

Амгерд заявила, що глобальна ситуація в світі складна, вона виходить за межі війни в Україні. За її словами, Швейцарія виступає за мир і за діалог. При цьому російська агресія грубо порушила Хартію ООН.

“Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, але у тривалій перспективі всім. Якщо ми хочемо направити процес в напрямку миру, треба буде колись залучити також і Росію. Це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють. Тому ми і зібралися тут”, — сказала Амгерд.

За її словами, це ті рамки, у яких у наступні години у Бюргенштоці зберуться високопоставлені делегації з 92 країн і восьми міжнародних організацій.

“Ціла низка країн доклала зусиль до цього напередодні конференції. Європа має тут сьогодні потужнє представництво, але вона не одна. Серед інших тут представлені такі впливові країни, як Індія, Саудівська Аравія, Південно-Африканська Республіка, Кенія і Мексика”, — сказала президентка Швейцарії.

Говорячи про цілі конференції, Амгерд сказала, що учасники Саміту хочуть надихнути процес до всеохоплюючого, праведливого і тривалого миру для України.

“На базі міжнародного права ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. І ми хочемо обговорити, як і за яких умов у цей процес майбутнього миру може бути залучена також і Росія”, — сказала Амгерд.

Вона додала, що обговорення на конференції будуть сконцентровані на трьох темах:

  • ядерна безпека,
  • продовольча безпека
  • і людський вимір.

Конкретно йдеться про безпечну експлуатацію всіх українських атомних електростанцій, про безперешкодний експорт базових продуктів харчування, зокрема, через Чорне море, про обмін військовополоненими, про звільнення всіх затриманих українських цивільних осіб, а також про повернення вивезених українських дітей.

Зеленський: "Сьогодні на саміті представлені всі частини світу"

“Сьогодні на саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, географічно великі і менші. Кожен політичний полюс нашого з вами світу. Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка, всі вони. Погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі ”, — сказав президент України Володимир Зеленський.

Як сказав Зеленський, деякі інші країни та лідери також показали зацікавленість у саміті і відреагували на миротворчий імпульс Формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут, на першому саміті, немає, вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир.

За його словами, все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною миротворчого процесу.

Зеленський нагадав, що Формула миру була презентована на зустрічі “Групи двадцяти” в Індонезії. Після цього відбулися чотири зустрічі радників з питань національної безпеки — і кожна зустріч наближала світ ближче до першого саміту миру.

“Спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа. Саудівська Аравія — фантастична гостинність, яка допомагала нам залучити більше країн. На наступному етапі була зустріч у Мальті, дуже продуктивна. І четверта зустріч була тут, у Давосі. Тоді залучилися вже 82 учасники”, — відзначив президент.

І саме після тієї зустрічі стала зрозумілою готовність до першого інноваційного саміту миру, який Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно реалізувати з абсолютною повагою до кожного учасника, сказав Зеленський.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.

Топ дня
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Зеленський
Перший день Глобального саміту миру у Швейцарії, НАТО погодили план підтримки України. 843 день війни. Онлайн Важливо
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії Важливо
Президент України Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амгерд під час Саміту миру
Зеленський прибув на Саміт миру і зустрівся з президенткою Швейцарії
США нададуть Україні 1,5 млрд дол на енергетику та гуманітарну допомогу — Гарріс
США нададуть Україні 1,5 млрд дол на енергетику та гуманітарну допомогу — Гарріс на Саміті миру

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Марк Рютте про Путіна та мирні переговори з Україною
Рютте: Путіну цікавіший візит до КНДР, ніж на Саміт миру
Александр Стубб
Головним є обговорення миру загалом, а не конкретних пунктів формули — президент Фінляндії
Зеленський, Амгерд, глобальний саміт миру 15 червня, Швейцарія
Офіційне відкриття Саміту миру у Швейцарії — трансляція
Російські журналісти на саміті миру у Швейцарії
Саміт миру висвітлюють і російські журналісти
На початок