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Приїдуть не всі лідери: чого очікувати від Саміту миру. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
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Приїдуть не всі лідери: чого очікувати від Саміту миру. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

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15-16 червня у Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру, де візьмуть участь 100 делегацій, у тому числі 57 глав держав і урядів з усього світу. Для його проведення президент Володимир Зеленський відвідав десятки країн, аби заручитися підтримкою світових лідерів, було розіслано понад півтори сотні запрошень та підписано безпекові угоди з країнами світу.

Очікується, що світові лідери на Саміті мають розглянути Формулу миру, яку Україна розробила для подолання російської загрози та завершення війни. Втім з десяти пунктів Формули на Саміті розглянуть лише три, а сама Росія – не буде присутньою – її можуть запросити на наступні зустрічі.

Метою Саміту – є присутність якомога більше лідерів країн задля тиску на Росію, втім з’явилась інформація, що частина країн на Саміті буде представлена на нижчому рівні.

Чи готова Україна до Глобального саміту миру, реакція провідних лідерів світу та Росії, чи будуть результати після проведення Саміту, якщо не всі країни присутні, а також які очікування від Саміту варто мати – пояснюємо у відео Суспільне Новини.

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