Зеленський прибув на Саміт миру і зустрівся з президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Саміт миру в Бюргенштоці та вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Невдовзі вони з Амгерд офіційно відкриють саміт.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

“Сьогодні розпочинається Глобальний саміт миру, на який зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу, які представляють різні погляди, але об’єднані повагою до міжнародного права й одне до одного”, — написав у соцмережі Х президент Зеленський.

Він додав, що на Саміті присутні представники Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. За його словами, Саміт миру дає кожній країні можливість бути почутою та продемонструвати глобальне лідерство.

“Разом ми робимо перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права”, — наголосив президент.

Амгерд у соцмережі Х повідомила, що перед початком Саміту провела двосторонню зустріч з президентом України.

"100 делегацій з усіх регіонів світу збираються з метою започаткування мирного процесу та розробки подальших кроків на Саміт миру", — написала президентка Швейцарії.

Також до початку саміту у Зеленського були заплановані двосторонні зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.