Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський прибув на Саміт миру і зустрівся з президенткою Швейцарії
Саміт мируЗеленськийУКРАЇНАШВЕЙЦАРІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

Зеленський прибув на Саміт миру і зустрівся з президенткою Швейцарії

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент України Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амгерд під час Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амгерд під час Саміту миру. Бюргеншток Швейцарія, 15 червня 2024 року. REUTERS/MICHAEL BUHOLZER

Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Саміт миру в Бюргенштоці та вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Невдовзі вони з Амгерд офіційно відкриють саміт.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

“Сьогодні розпочинається Глобальний саміт миру, на який зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу, які представляють різні погляди, але об’єднані повагою до міжнародного права й одне до одного”, — написав у соцмережі Х президент Зеленський.

Він додав, що на Саміті присутні представники Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. За його словами, Саміт миру дає кожній країні можливість бути почутою та продемонструвати глобальне лідерство.

“Разом ми робимо перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права”, — наголосив президент.

Амгерд у соцмережі Х повідомила, що перед початком Саміту провела двосторонню зустріч з президентом України.

"100 делегацій з усіх регіонів світу збираються з метою започаткування мирного процесу та розробки подальших кроків на Саміт миру", — написала президентка Швейцарії.

Також до початку саміту у Зеленського були заплановані двосторонні зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.

Топ дня
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Зеленський
Перший день Глобального саміту миру у Швейцарії, НАТО погодили план підтримки України. 843 день війни. Онлайн Важливо
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії Важливо
Саміт миру стане стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами що воюють
Саміт миру стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють — президентка Швейцарії
США нададуть Україні 1,5 млрд дол на енергетику та гуманітарну допомогу — Гарріс
США нададуть Україні 1,5 млрд дол на енергетику та гуманітарну допомогу — Гарріс на Саміті миру

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Марк Рютте про Путіна та мирні переговори з Україною
Рютте: Путіну цікавіший візит до КНДР, ніж на Саміт миру
Александр Стубб
Головним є обговорення миру загалом, а не конкретних пунктів формули — президент Фінляндії
Зеленський, Амгерд, глобальний саміт миру 15 червня, Швейцарія
Офіційне відкриття Саміту миру у Швейцарії — трансляція
Російські журналісти на саміті миру у Швейцарії
Саміт миру висвітлюють і російські журналісти
На початок