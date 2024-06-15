США нададуть Україні 1,5 мільярда доларів на енергетику та гуманітарну допомогу. Про це оголосила віцепрезидентка США Камала Гарріс у рамках Саміту миру та зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Допомога включає 500 мільйонів доларів нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 мільйонів доларів з раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби Україні. Зокрема вони підуть на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.

Також США виділять понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для нагальних потреб біженців та внутрішніх переселенців.

Гарріс також оголосила, що Державний департамент у співпраці з Конгресом планує надати додатково 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України для необхідного обладнання для українських прикордонників та правоохоронців.

15 червня, у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Команда Суспільне Новини працює на Саміті миру в Бюргенштоці — слідкуйте за всіма останніми новинами в нашому текстовому онлайні.