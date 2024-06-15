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Командувач Сухопутних військ Павлюк поінформував іноземних колег про потреби його підрозділів
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Командувач Сухопутних військ Павлюк поінформував іноземних колег про потреби його підрозділів

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Командувач Сухопутних військ Павлюк сказав іноземним колегам про потреби його підрозділів
Олександр Павлюк на конференції командувачів Сухопутних військ держав Європи "Розбудова боєготовності військ шляхом трансформації" (СЕА 2024) у Німеччині, червень 2024 року. З Фейсбуку Олександра Павлюка

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Німеччині взяв участь у конференції командувачів Сухопутних військ держав Європи "Розбудова боєготовності військ шляхом трансформації" (СЕА 2024) та поінформував колег про потреби його підрозділів.

Про це Павлюк зранку 15 червня повідомив у Фейсбуці.

Участь у конференції взяли 35 командувачів. Її очолювали начальник штабу Сухопутних військ США генерал Ренді Джордж і командувач Сухопутних військ США в Європі та Африці генерал Дерріл Вільямс.

“Надав колегам вичерпну інформацію щодо потреб наших підрозділів. Від бойових броньованих машин, засобів ППО, спроможностей армійської авіації, й до підсилення наших зусиль в питаннях підготовки”, — написав Павлюк.

Також командувач ознайомив колег із загальною воєнно-політичною обстановкою довкола російсько-української війни, залучені сили та засоби військ РФ, а також про плани війська РФ з огляду на наявну інформацію.

Крім того, Павлюк поділився досвідом Сухопутних військ ЗСУ, отриманим під час відбиття повномасштабної російської агресії. Йшлося про індивідуальну і колективну підготовку, відновлення боєздатності підрозділів та штабів, роботу з мобілізованим особовим складом.

Також павлюк ознайомив командувачів зі стратегічним баченням розвитку українських Сухопутних військ на наступну декаду. За його словами, серед пріоритетів — формування резервів та підготовка, забезпечення підрозділів новими зразками озброєння власного виробництва, а також перехід на озброєння держав НАТО.

“Особливу увагу приділив впровадженню безпілотних систем, роботизованих платформ та розвитку засобів РЕБ, які надалі набуватимуть більшого значення для стримування та ведення бойових дій”, — написав командувач.

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