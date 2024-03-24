Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія може завдати поразки за допомогою самих українців через їхнє негативне ставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це Павлюк написав у Фейсбуці у дописі “Як я здамся без бою”: чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки”.

Павлюк відзначив, що вищий пілотаж мистецтва війни — це “зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою”. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни, наголосив командувач.

За словами Павлюка, деякі громадяни України втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках росіян, які не полишають свого прагнення знищити Україну.

“Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів “як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові”, ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України”, — написав Павлюк.

Командувач наголосив, що два роки тому,не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни, всі чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію в Росії, "тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану".

“З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів", — написав Павлюк.

Він також заявив, що матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку — майже відсутні.

Окремою темою Павлюк назвав ставлення до військовослужбовців ТЦК.

"Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"? Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України?" — написав командувач.

За його словами, в соцмережах безліч відео з вирваним з контексту змістом.

"Нам часто дорікають: "ви самі винні, ви не змінюєтеся!" Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими", — наголосив командувач.

Він додав, що "перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні".

Раніше, 22 березня, Павлюк розповів, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Існує вірогідність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.