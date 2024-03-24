НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Як я здамся без бою". Командувач Сухопутних військ Павлюк висловися щодо ставлення українців до ТЦК
ЗСУВійськкоматМобілізаціяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаЖиттяПолітика

"Як я здамся без бою". Командувач Сухопутних військ Павлюк висловися щодо ставлення українців до ТЦК

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Командувач Сухопутних військ Павлюк висловися щодо ставлення українців до ТЦК
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. УНІАН

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія може завдати поразки за допомогою самих українців через їхнє негативне ставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це Павлюк написав у Фейсбуці у дописі “Як я здамся без бою”: чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки”.

Павлюк відзначив, що вищий пілотаж мистецтва війни — це “зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою”. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни, наголосив командувач.

За словами Павлюка, деякі громадяни України втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках росіян, які не полишають свого прагнення знищити Україну.

“Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів “як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові”, ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України”, — написав Павлюк.

Командувач наголосив, що два роки тому,не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни, всі чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію в Росії, "тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану".

“З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів", — написав Павлюк.

Він також заявив, що матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку — майже відсутні.

Окремою темою Павлюк назвав ставлення до військовослужбовців ТЦК.

"Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"? Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України?" — написав командувач.

За його словами, в соцмережах безліч відео з вирваним з контексту змістом.

"Нам часто дорікають: "ви самі винні, ви не змінюєтеся!" Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими", — наголосив командувач.

Він додав, що "перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні".

Раніше, 22 березня, Павлюк розповів, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Існує вірогідність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Брати-близнюки військові
"Я брата тягнув, хоч у самого крові було багато": історія братів-близнюків військових
Акція, мітинг, протест, демобілізація, 18 місяців, Житомир, 24 березня
Тимчасово перекривали рух вулицею: в Житомирі вчергове провели мітинг за демобілізацію військовослужбовців
Мобілізація — у Кропивницькому вимагали встановлення строків служби
"Виснажені військові – програна війна". У Кропивницькому вимагали встановлення термінів служби в ЗСУ
Загиблі військові ЗСУ Віталій Коротченко та Олександр Кулик
На Чернігівщині попрощались із двома військовими ЗСУ, які загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині
На початок