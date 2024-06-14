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Путін сказав, скільки росіян воюють в Україні
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Путін сказав, скільки росіян воюють в Україні

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Путін 700 тисяч росіян воюють в Україні
Керівник Росії Володимир Путін. AP

Лідер Росії Володимир Путін заявив, що на території України зараз воюють близько 700 тисяч російських військовослужбовців.

Про це він сказав під час зустрічі з учасниками російської освітньої програми "Время героев".

У січні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на ранок 14 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу становлять близько 524 060 військовослужбовців.

У травні 2024 року розвідка Великої Британії оцінила бойові втрати РФ у війні проти України у понад 465 тисяч осіб і прогнозувала зростання рівня втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України.

У серпні 2023 року The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців США, писало, що загальна кількість вбитих і поранених військових з боку України та Росії за 18 місяців повномасштабної війни оцінюється в майже у 500 тисяч, більшість – росіяни.

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