Британська розвідка оцінила бойові втрати РФ у війні проти України у понад 465 тис. осіб і прогнозує зростання рівня втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

У британській розвідці зазначили, що середньодобова кількість російських втрат — вбитими і пораненими — на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб.

"Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України", — йдеться у повідомленні.

Це прогнозується після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після захоплення Авдіївки.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни наразі становить понад 465 тис. осіб.

"Цілком ймовірно, що попри втрати в живій силі Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії", — йдеться у повідомленні.