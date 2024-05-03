НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ втратила в Україні 465 тисяч військових і протягом 2 місяців рівень втрат зросте — британська розвідка
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТСШАРОСІЯКИТАЙЯдерна зброяСвітВійна

РФ втратила в Україні 465 тисяч військових і протягом 2 місяців рівень втрат зросте — британська розвідка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Британська розвідка оцінила бойові втрати РФ у війні проти України у понад 465 тис. осіб і прогнозує зростання рівня втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

У британській розвідці зазначили, що середньодобова кількість російських втрат — вбитими і пораненими — на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб.

"Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України", — йдеться у повідомленні.

Це прогнозується після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після захоплення Авдіївки.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни наразі становить понад 465 тис. осіб.

"Цілком ймовірно, що попри втрати в живій силі Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії", — йдеться у повідомленні.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт
НМТ-2024
Директорка УЦОЯО розповіла, як проходитиме НМТ-2024 Ексклюзивно

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
США закликає Китай і РФ оголосити, що ядерну зброю контролюють лише люди, а не ШІ
США закликають Китай і РФ оголосити, що ядерну зброю контролюють лише люди, а не ШІ
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
OpenAI використовуватиме статті Financial Times для навчання систем штучного інтелекту
OpenAI використовуватиме статті Financial Times для навчання систем штучного інтелекту
Штучний інтелект
Україна вийшла до фіналу міжнародного хакатону з ШІ для підлітків — Мінцифри
На початок