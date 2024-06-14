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Заява "Групи семи": Росія має сплатити Україні за збитки $486 млрд
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Заява "Групи семи": Росія має сплатити Україні за збитки $486 млрд

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486 млрд доларів за збитки Україні — заява G7
Лідери G7 у перший день саміту "Групи семи" в Савельєтрі, Італія, 13 червня 2024 року. REUTERS/Yara Nardi

"Група семи" (G7) погоджується, що Росія мусить виплатити Україні 486 млрд доларів за збитки від війни. Таку суму на відбудову раніше називали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Світовий банк.

Про це мовиться у спільній заяві "Групи семи" за підсумками саміту.

"Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів США", — йдеться в документі.

Згідно з комюніке, "Росія не має права вирішувати, чи буде вона платити за шкоду, заподіяну Україні, і коли саме".

До того ж у заяві сказано, що заморожені російські активи в юрисдикціях країн G7 залишатимуться знерухомленими до прийняття відповідного рішення, поки Росія не припинить свою агресію і заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

У лютому 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів. З них на швидке відновлення потрібно 15 мільярдів доларів. Посадовець додав, що сукупні економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять вже майже 499 мільярдів доларів. Найбільше постраждали сектори торгівлі й промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

Такі ж суми 15 лютого були вказані на сайті Світового банку.

Оновлено о 21:09. У попередній версії новини було посилання на проєкт заяви G7, який був у розпорядженні французького видання Agenzia Nova. Згодом спільну заяву лідерів "Групи семи" опублікували на офіційному сайті саміту.

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