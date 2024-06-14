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Зеленський обговорив із Папою Римським роль Ватикану у досягненні миру
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Зеленський обговорив із Папою Римським роль Ватикану у досягненні миру

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 червня, у межах саміту "Групи семи" (G7) зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський детально поінформував понтифіка про наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

Також сторони обговорили українську "формулу миру", роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, а також очікування від Глобального саміту миру.

Серед іншого президент відзначив зусилля Ватикану щодо повернення додому викрадених Росією українських дітей.

Що відомо про слова Франциска про "білий прапор"

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

У Ватикані пізніше пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік (як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні) мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію.

Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення історичних помилок" та закликав допомогти Україні.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна "поранена, але не підкорена" і "нікому й на думку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії".

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