Країни-члени Європейського Союзу активно нарощують темпи виробництва боєприпасів та до 2025 року планують порівнятися з Росією за кількістю випущеного озброєння. Йдеться про 2,5 мільйона артбоєприпасів.
Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідальний за оборонну промисловість, передає французьке видання La Tribune.
Бретон відзначив стрімке зростання виробництва артилерійських боєприпасів, котре вже перевершило обсяги випуску у Сполучених Штатах.
"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", — сказав він.
За словами комісара ЄС, Європейський оборонний фонд значною мірою відповідальний за масштабування виробництва, і Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.
На його думку, через зростання напруженості з Москвою Євросоюз має й далі збільшувати оборонні закупівлі відповідно до можливих загроз.
"24 січня цьогоріч ми мали виробничу потужність один мільйон боєприпасів на рік. До кінця року ми матимемо виробничу потужність 1,7 мільйона снарядів на рік, а до 2025 року маємо вийти на 2,5 млн снарядів на рік. Виробничі потужності можна порівняти з російськими", — пояснив Бретон.
У березні цього року повідомлялось, що згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського ОПК, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.