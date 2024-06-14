Країни-члени Європейського Союзу активно нарощують темпи виробництва боєприпасів та до 2025 року планують порівнятися з Росією за кількістю випущеного озброєння. Йдеться про 2,5 мільйона артбоєприпасів.

Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідальний за оборонну промисловість, передає французьке видання La Tribune.

Бретон відзначив стрімке зростання виробництва артилерійських боєприпасів, котре вже перевершило обсяги випуску у Сполучених Штатах.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", — сказав він.

За словами комісара ЄС, Європейський оборонний фонд значною мірою відповідальний за масштабування виробництва, і Європа повинна продовжувати переозброюватися в найближчі роки.

На його думку, через зростання напруженості з Москвою Євросоюз має й далі збільшувати оборонні закупівлі відповідно до можливих загроз.

"24 січня цьогоріч ми мали виробничу потужність один мільйон боєприпасів на рік. До кінця року ми матимемо виробничу потужність 1,7 мільйона ​​снарядів на рік, а до 2025 року маємо вийти на 2,5 млн снарядів на рік. Виробничі потужності можна порівняти з російськими", — пояснив Бретон.

У березні цього року повідомлялось, що згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського ОПК, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.