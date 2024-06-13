"Starlink в Україні: Пентагон продовжив контракт із SpaceX ще на 6 місяців

Міноборони США продовжило ще на пів року контракт з компанією SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, на надання інтернет-послуг Starlink в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Космічні сили США продовжили контракт із SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів. Угода надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах", — сказала речниця командування космічних систем Бонні Пойндекстер.

Що відомо про блокування Starlink в Україні

Газета Financial Times з посиланням на українських високопосадовців написала, що українські військовослужбовці повідомили 7 жовтня 2022 року про проблеми у роботісистеми супутникового інтернету Starlink в зоні бойових дій на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині.

9 лютого 2023 року стало відомо, що американська компанія бізнесмена Ілона Маска Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні зазначила, що ЗСУ не повинні використовувати Starlink як зброю, зокрема керувати за допомогою системи дронами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, закликав компанію визначитися на чиєму вона боці у війни Росії та України.

Водночас віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 9 лютого повідомив, що зараз в Україні немає проблем з роботою терміналів Starlink.

14 лютого Маск заявив, що його компанія Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink аби запобігти початку Третьої світової війни.

У вересні 2023 року CNN, посилаючись на уривок з біографічної книги Волтера Айзексона про Маска, написало, що Ілон Маск таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот. На це Маск відповів, що Starlink у Криму не був активований, а сам він відхилив запит України на активацію "Старлінк" на всьому шляху до Севастополя.