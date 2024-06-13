Маска звинувачують у сексуальних домаганнях — ЗМІ

Американського мільярдера Ілона Маска його колишні колеги звинувачують у сексуальних домаганнях. Вісім звільнених співробітників аерокосмічної компанії SpaceX подали позов до суду американського штату Каліфорнія проти гендиректора Ілона Маска за сексуальні домагання, сексизм і упереджене ставлення до представників ЛГБТК+ на робочому місці.

Як пише The Wall Street Journal, мільярдер тиснув на жінок і від згоди на близькість з ним могла залежати карʼєра. Одну стажистку він наполегливо запрошував до себе, другій обіцяв коня за секс, а від третьої вимагав народити йому дітей. Втім, не всі вони відповіли Маскові взаємністю.

Газета зазначає, що з молодшою за нього на 20 років стажисткою, Маск познайомився, коли вона була ще студенткою коледжу. Дівчина звернулася до нього з ідеями щодо вдосконалення SpaceX.

Як пише WSJ, її спілкування "призвело до побачення, яке призвело до поцілунку та, зрештою, до сексу, як вона розповіла друзям". Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, через рік після стажування мільярдер відвіз її, вже випускницю коледжу на курорт на Сицилії.

Маск намагався відновити їхні стосунки, але вона відхилила його пропозицію. Він часто писав їй смс і неодноразово запрошував приїхати ввечері до його особняка в Лос-Анджелесі. Іноді дівчина приймала його запрошення, але друзі казали, що тоді вона розповідала, що його поведінка ускладнює її роботу. Зрештою у 2029 році вона пішла з виконавчої команди Маска, пише WSJ.

Адвокати надали газеті підписані жінкою свідчення, де вона заявила, що під час роботи в SpaceX з 2017 по 2019 роки жодного разу не було "романтичних стосунків" з Маском.

"Нічого, що Ілон Маск робив щодо мене під час моєї роботи в SpaceX, у жодному разі не було насильницьким чи протиправним", — сказала жінка.

Інша жінка, яка була бортпровідницею SpaceX, стверджувала, що у 2016 році Маск викрив себе перед нею і запропонував купити їй коня в обмін на статеві акти. За її словами, SpaceX скоротила її зміни після того, як вона відмовила Маску. Компанія погодилася заплатити їй 250 тисяч доларів.

Тоді Маск назвав звинувачення бортпровідниці "абсолютно неправдивими". Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл також стала на його захист я сказала, що співпрацює з ним 20 років, але "ніколи не бачила і не чула нічого схожого на ці звинувачення".

Заперечення Маска та електронний лист Шотвелл спонукали співробітників SpaceX опублікувати внутрішній лист, протестуючи проти того, що, на їхню думку, компанія не сприйняла серйозно звинувачень у домаганнях. Після поширення цього листа у компанії сталася хвиля звільнень.

Вісім звільнених працівників згодом подали скарги у Національну раду з трудових відносин (NLRB), стверджуючи, що їх звільнили за те, що вони висловлювалися проти Маска.

Ще одна співробітниця SpaceX, яка покинула компанію у 2013 році, стверджувала під час переговорів про звільнення з кадровими та юридичними керівниками SpaceX, що Маск попросив її народити його дітей.

Колишні керівники SpaceX, а також звільнені співробітники SpaceX, які поскаржилися в NLRB у 2022 році, кажуть, що на Маска не поширюються корпоративні стандарти етики, що породило культуру сексизму і домагань. Для Маска культивується образ безкарного харизматичного лідера і генія.

Маск не відповів на запити про коментарі.

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл звинуватила журнал у подачі неправди та заявила, що "Ілон – один із найкращих людей, яких я знаю".

Як повідомляє Bloomberg, вісім звільнених співробітників аерокосмічної компанії SpaceX подали позов до суду американського штату Каліфорнія проти гендиректора Ілона Маска за сексуальні домагання, сексизм і упереджене ставлення до представників ЛГБТК+ на робочому місці.

"Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив вороже робоче середовище, встановлюючи на робочому місці огидні сексуальні фотографії, меми та коментарі, що принижують жінок та/або ЛГБТК+ спільноту", — йдеться у позові.

Позивачі стверджують, що декого з них потім цькували й інші колеги, які "наслідували образливі коментарі Маска" у Х (Twitter) і "підтримували надзвичайно дискомфортну ворожу робочу атмосферу".