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Представники Пентагону запобігли використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою
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Представники Пентагону запобігли використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

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Представники Пентагону запобігли використанню військовими РФ терміналів Starlink
Starlink . Суспільне

Представники Пентагону, які співпрацюють із SpaceX Ілона Маска, запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною.

Про це пише Bloomberg з посиланням на першого помічника міністра оборони з питань космічної політики Джона Пламба.

"США були активно залучені до співпраці з урядом України та SpaceX для протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink", — сказав Пламб у інтерв'ю агентству.

Він також висловив впевненість, що Росія "продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку".

"Хоча це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", — наголосив Пламб.

Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією високопортативних комунікаційних терміналів, які підключаються до низькоорбітальних супутників SpaceX.

Раніше стало відомо, що як свідчать дані радіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони України, росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах.

10 лютого ЗМІ повідомили, що російські війська, ймовірно, використовують системи зв'язку Starlink від SpaceX в Україні, що свідчить про те, що компанія Ілона Маска нині, вочевидь, допомагає росіянам.

11 лютого у ГУР Міноборони підтвердили інформацію стосовно використання російськими окупантами Starlink на фронті.

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

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