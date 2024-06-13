Німеччина передала Україні чверть своїх ЗРК Patriot — Пісторіус

Німеччина уже передала Україні чверть власного запасу систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня, повідомляє Укрінформ.

"Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже нема можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", — сказав міністр.

Він нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися.

За словами Пісторіуса, ФРН також забезпечує навчання керуванням цими ЗРК і передає далекобійні ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями. Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів.

"Ми продовжуємо працювати. Кожна система, кожна ракети важлива. Вони допомагають захистити людей і інфраструктуру", — наголосив міністр.

Він також підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

Передання систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

11 червня стало відомо, що Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot.