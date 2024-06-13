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Шмигаль: кредити на енергообладнання стануть доступнішими
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Шмигаль: кредити на енергообладнання стануть доступнішими

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Шмигаль: кредити на енергообладнання стануть доступнішими
Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 червня 2024 року. Пресслужба уряду

Кредити на енергообладнання стануть доступнішими, повідомив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 13 червня.

Про це інформує пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, цього тижня Нацбанк у спільній роботі з урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики.

“Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава – лише обладнання яке купується”, — пояснив Шмигаль.

За його словами, це дасть можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки.

“Таким чином вони забезпечать електроенергією себе і допоможуть нашій країні вистояти в битві за світло й тепло”, — сказав прем’єр-міністр.

Він відзначив, що в основі заходів із децентралізації енергосистеми є два принципи. Перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу. Другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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