Кірбі: США оголосять про нові санкції проти Росії та її партнерів на саміті G7

США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії під час саміту лідерів країн G7, який пройде в Італії наприкінці цього тижня.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

Кірбі заявив, що буде введено низку нових ефективних санкцій та заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну.

"Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину", — сказав Кірбі.

Щорічний саміт лідерів економічно найрозвиненіших демократичних країн світу G7 пройде в Італії з 13 по 15 червня. Зустріч відбудеться в Апулії на півдні Італії. До складу G7 входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія. Європейський Союз бере участь у всіх обговореннях та представлений головами як Європейської ради, так і Європейської комісії.