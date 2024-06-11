Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Італія надасть Україні пакет допомоги на 140 млн євро. Куди підуть кошти
ІТАЛІЯУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітикаСвіт

Італія надасть Україні пакет допомоги на 140 млн євро. Куди підуть кошти

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Антоніо Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. AP

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що держава планує надати новий пакет допомоги Україні на 140 мільйонів євро. За його словами, кошти спрямують на відбудову та реконструкцію, а також залізничну інфраструктуру.

Про це глава італійської дипломатії сказав під час виступу на берлінській Конференції з питань відбудови України 11 червня.

Таяні зазначив, що частину виділених грошей інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Також він анонсував підписання італійською та українською сторонами меморандуму про взаєморозуміння.

Також він заявив, що Італія невдовзі надасть Україні новий пакет військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби протиповітряної оборони.

"Я повністю погоджуюся з Дмитром (Кулебою – ред.), коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони", — додав Таяні.

Конференція з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах:

  • діловий вимір – мобілізація приватного сектору для реконструкції та економічного зростання;
  • людський вимір — соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України;
  • місцевий і регіональний вимір — відновлення муніципалітетів і регіонів;
  • вимір ЄС – вступ до ЄС і відповідні реформи.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український розвідувальний дрон
В Україні з'явилися Сили безпілотних систем, Естонія надала новий пакет допомоги. 840 день війни. Онлайн
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити українських дітей
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Джорджія Мелоні
Партія прем'єрки Мелоні перемагає на виборах до Європарламенту в Італії
Місто Дніпро
Вибухи у Дніпрі, Італія підсилить ППО України та США на саміті миру — головні новини ранку 4 червня
ЗРК SAMP-T Mamba
Італія направить в Україну другу систему SAMP-T
Никифоров: Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії
Никифоров: Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії. У якому форматі
На початок