Італія надасть Україні пакет допомоги на 140 млн євро. Куди підуть кошти

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що держава планує надати новий пакет допомоги Україні на 140 мільйонів євро. За його словами, кошти спрямують на відбудову та реконструкцію, а також залізничну інфраструктуру.

Про це глава італійської дипломатії сказав під час виступу на берлінській Конференції з питань відбудови України 11 червня.

Таяні зазначив, що частину виділених грошей інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Також він анонсував підписання італійською та українською сторонами меморандуму про взаєморозуміння.

Також він заявив, що Італія невдовзі надасть Україні новий пакет військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби протиповітряної оборони.

"Я повністю погоджуюся з Дмитром (Кулебою – ред.), коли він говорить, що перша стратегія для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем протиповітряної оборони", — додав Таяні.

Конференція з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах: