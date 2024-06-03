Італія, ймовірно, направить в Україну другу систему SAMP-T — Reuters

Італія, ймовірно, надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP/T в Україну, у відповідь на прохання Києва щодо більшої допомоги для відбиття російських ракетних атак.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Співрозмовник агентства на умовах анонімності підтвердив інформацію газети Corriere della Sera про те, що Італія готується відправити систему SAMP-T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак він не назвав терміни доставки.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки уряду президента Володимира Зеленського. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.

Усі постачання охоплюються державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.

Раніше газета Corriere della Sera повідомила в понеділок, що уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн Групи семи, який Італія прийматиме 13-15 червня.

Рим і Париж спільно передали першу систему в 2023 році.

Що відомо про ЗРК SAMP-T

SAMP-T – зенітний ракетний комплекс далекої дії, який розробив єSAMP-Tський консорціум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Також комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на- відстані і висоті до 25 км.

ЗРК побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети Aster-30. Швидкість ракети – 4,5М (1400 м\с). Вага бойової частини – 20 кг, стартова маса – 450 кг.

SAMP-T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

Система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.