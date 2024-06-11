12 червня — 840 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- В Україні запустили новий рід військ у структурі ЗСУ — Сили безпілотних систем.
- Естонія надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшли ПЗРК Mistral та боєприпаси до них.
- В Україні будуть діяти графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 15:00 до 23:00.
- Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для біженців з України ще на рік.
Кірбі: США оголосять про нові санкції проти Росії та її партнерів на саміті G7
США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії під час саміту лідерів країн G7, який пройде в Італії наприкінці цього тижня.
Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.
Кірбі заявив, що буде введено низку нових ефективних санкцій та заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну.
"Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину", — сказав Кірбі.
В окупованому Севастополі працюють російські сили ППО
У тимчасово окупованому Севастополі у Криму працює система протиповітряної оборони російських військ.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор російської окупаційної влади Михайло Развожаєв.
Він закликав жителів Севастополя зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки та залишатися у тимчасових укриттях чи безпечних місцях.
За даними моніторингових каналів, рух автотранспорту Кримським мостом перекрили.
У Києві повітряна тривога
У Києві оголосили повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
NYT: США розмістять в Україні додаткову батарею ракет Patriot
Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні.
Про це повідомили виданню New York Times високопосадовці адміністрації та військові.
Зазначається, що рішення, схвалене президентом Джо Байденом, є відповіддю на прохання України посилити протиповітряну оборону на тлі наступу Росії на північний схід Харківської області. Це буде друга система Patriot, поставлена США в Україну, пише видання.
Нова система Patriot надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.
Сухаревський: Україна закуповує БПЛА у понад 125 вітчизняних виробників
Україна закуповує продукцію у понад 125 вітчизняних виробників безпілотних літальних апаратів.
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації у Києві нового роду військ ЗСУ, передає кореспондент Суспільного.
"За даними, які ми маємо від Міністерства оборони України, на сьогоднішній день законтрактовано і закуповується більш як 125 виробників", — сказав Сухаревський.
Він також висловив упевненість, що Сили безпілотних систем мають із більш ніж 90% виробників контакти й діалог, а також — "спільні процеси там, де ми один одному корисні та допомагаємо".
Окрім того, командувач розповів, що в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові масштабно виробляти свої засоби.
Україна отримає 100 ракет для ЗРК Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії
Україна отримає додаткові 100 ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії.
Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомили в Офісі президента України.
Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що до нового пакета військової допомоги на 700 млн євро увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя і РПГ.
"Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру та зберегти життя українців", – сказав Борис Пісторіус.
Нідерланди виділять Україні 60 млн євро на безпілотники
Нідерланди виділять 60 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України.
Про це повідомили у Міноборони Нідерландів.
Підкреслюється, що безпілотники відіграють важливу роль у війні між Україною та Росією. Вони є ефективним доповненням до інших, більш традиційних, систем зброї.
У рамках оголошеного пакету підтримки Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів через міжнародну коаліцію безпілотників. Ще 17,5 млн євро призначено на закупівлю морських безпілотників.