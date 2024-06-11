Кірбі: США оголосять про нові санкції проти Росії та її партнерів на саміті G7

США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії під час саміту лідерів країн G7, який пройде в Італії наприкінці цього тижня.

Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

Кірбі заявив, що буде введено низку нових ефективних санкцій та заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії вести війну.

"Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину", — сказав Кірбі.