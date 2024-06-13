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Командирів підрозділів ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до коментарів зі СтратКомом — джерела
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Командирів підрозділів ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до коментарів зі СтратКомом — джерела

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Командирів ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до коментарів зі СтратКомом — джерела
Українські військові на позиціях біля Авдіївки на Донеччині, . AP

Узгоджувати тези інтервʼю, брифінгів, блогів, коментарів щодо “застосування Збройних Сил України” зі структурним підрозділом ЗСУ, відповідальним за організацію стратегічних комунікацій у Збройних Силах України, зобов'язали командирів та начальників структурних підрозділів Сил оборони України, а також військових навчальних закладів, установ та організацій, повідомляють джерела Суспільного.

Текст відповідного наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського “Про організацію узгодження тез інтервʼю (брифінгів, блогів, коментарів) стосовно застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони в особливий період і в умовах надзвичайного або воєнного стану” опинився у розпорядженні Суспільного.

При цьому підпису Сирського на документі, отриманому Суспільним, немає.

У наказі йдеться про керівників (командирів, начальників) структурних підрозділів апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, зʼєднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових Сил оборони.

Відповідні матеріали разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць пропонується не пізніше ніж за 3 доби до публікації направляти на розгляд через систему електронного документообігу або на адресу електронної пошти СтратКому.

СтратКом ЗСУ протягом доби після отримання тез інтервʼю (брифінгів, блогів, коментарів) має їх узгодити та надати відповідь.

У випадку необхідності термінового узгодження тез інтервʼю (брифінгів, блогів, коментарів) СтратКом має їх “невідкладно опрацьовувати та направляти їх на електронну адресу заявника, інформуючи про це відповідних посадових осіб”.

Зазначається, що підготовку тез інтервʼю (брифінгів, блогів, коментарів) “щодо застосування Збройних Сил України” треба здійснювати “з урахуванням обмежень, визначених керівними документами з питань безпеки застосування військ (сил) та захисту інформації з обмеженим доступом”.

Суспільне намагається зв’язатися зі СтратКомом, щоб там прокоментували ситуацію.

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