Країни-учасниці Конференції з відновлення України виділили ще 35 мільйонів доларів на розмінування українських територій.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що наразі загальна сума зобовʼязань країн-партнерів України сягнула понад 850 мільйонів доларів США в еквіваленті. Кошти підуть на проєкти у сфері гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки.

Найбільше на проєкти з гуманітарного розмінування виділив уряд Німеччини: 24 мільйони євро. Ще 9 мільйонів доларів США виділила Швеція, а 2 мільйони євро виділила Бельгія.

"Ми цінуємо підтримку наших партнерів у сфері гуманітарного розмінування. Завдяки їхньому внеску ми маємо можливість нарощувати нашу спроможність в протимінній діяльності, зокрема навчати персонал, отримувати нове обладнання для розмінування, надавати комплексну допомогу постраждалим від мін та інших вибухонебезпечних предметів", — прокоментувала ініціативу партнерів міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше, 30 травня, Міністерство економіки запустило програму компенсації аграріям за витрати на розмінування сільськогосподарських земель. До кінця 2024 року в держбюджеті на це є 3 млрд грн. Програма стосується і тих, хто вже розмінував землі.