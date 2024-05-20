Щоби зібрати зерно, спершу доводиться збирати "врожай" мін. На південному сході Харківської області, на межі з Донеччиною та Дніпропетровщиною, працівники агропідприємства "Колос" розміновують землі господарства. 20 чоловіків вивчилися на демінерів, для цього пройшли спецкурси з гуманітарного розмінування. Поля, які раніше обробляли на сільгосптехніці, тепер проходять пішки — з металошукачами.
Скільки снарядів вивозять з гектара, як відновлюється агровиробництво після відсування лінії фронту та про додаткову, саперну, спеціалізацію підприємства — матеріал Суспільного з циклу про відновлення і відбудову "ТутРемБуд".