НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна планує залучити до розмінування більше жінок — Свириденко
МІНУВАННЯУКРАЇНАКАНАДАВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАПодіїСвітВійнаПолітика

Україна планує залучити до розмінування більше жінок — Свириденко

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Україна планує залучити до розмінування більше жінок — Свириденко
Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з Послинею Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл, квітень 2024 року, Київ. Мінекономіки України

Україна планує залучити більше жінок до розмінування. У цьому допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності за участю жінок.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з Послинею Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

“Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування”, — заявила Свириденко під час зустрічі.

За її словами, середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%. Це відповідає порядку денному НАТО “Жінки, мир і безпека”.

“Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні”, — сказала міністерка.

За словами Свириденко, уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, людей, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та людей із інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання у ПМД, зокрема, для жінок.

Як повідомили в Мінекономіки, допомога Канади на протимінну діяльність передбачає близько 28,6 млн дол. США з 2022 року та складається з 12 проєктів, більшість із яких були реалізовані у 2023 році.

У лютому 2024 року Канада виділила кошти на проєкти у сфері протимінної діяльності в рамках 28,6 млн доларів США. Йдеться про такі проєкти як Гендерно-інклюзивне розмінування для сталого майбутнього в Україні, Підтримка сталості розмінування в Україні, Програма підтримки України Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування.

Раніше стало відомо, що в Україні створили Корпус демінерів. Туди долучились підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Його мета — об’єднання зусиль підрозділів оборонного відомства та інших складових національної системи протимінної діяльності й міжнародних партнерів у цій сфері.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

Топ дня
Рязанська нафтопереробна компанія, НПЗ, Росія, атака дронів на російські НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією ГУР — джерела
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
Ракета ATACMS
ГУР атакувало Рязанський нафтопереробний завод, РФ обстріляла Одесу — троє людей загинуло. 798 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Кишинівський міжнародний аеропорт
З аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибуху
Розмінування, Україна, Японія
Японія надасть Україні 22 машини для розмінування — МВС
Розмінування, Україна
В Україні випробували легку машину для розмінування MV-4 — Мінекономіки
Розмінування
Міжнародні партнери виділили понад 700 млн доларів на розмінування України у 2022-2027 роках
На початок