Україна планує залучити до розмінування більше жінок — Свириденко

Україна планує залучити більше жінок до розмінування. У цьому допоможе Канада, яка візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності за участю жінок.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з Послинею Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

“Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування”, — заявила Свириденко під час зустрічі.

За її словами, середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%. Це відповідає порядку денному НАТО “Жінки, мир і безпека”.

“Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні”, — сказала міністерка.

За словами Свириденко, уряд націлений забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, людей, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та людей із інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Уряд сподівається, що канадські партнери приєднаються до створення відповідних програм з навчання у ПМД, зокрема, для жінок.

Як повідомили в Мінекономіки, допомога Канади на протимінну діяльність передбачає близько 28,6 млн дол. США з 2022 року та складається з 12 проєктів, більшість із яких були реалізовані у 2023 році.

У лютому 2024 року Канада виділила кошти на проєкти у сфері протимінної діяльності в рамках 28,6 млн доларів США. Йдеться про такі проєкти як Гендерно-інклюзивне розмінування для сталого майбутнього в Україні, Підтримка сталості розмінування в Україні, Програма підтримки України Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування.

Раніше стало відомо, що в Україні створили Корпус демінерів. Туди долучились підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Його мета — об’єднання зусиль підрозділів оборонного відомства та інших складових національної системи протимінної діяльності й міжнародних партнерів у цій сфері.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.