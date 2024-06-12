Столтенберг розповів про очікування від саміту НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті у Вашингтоні країни Альянсу узгодять комплексний пакет військової підтримки України, фінансової допомоги, а також домовляться про чіткі формулювання щодо членства України.

Про це він сказав на пресконференції напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн".

За словами Столтенберга, він очікує, що члени Альянсу узгодять комплексний пакет допомоги Україні — угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні і координації військової підтримки, допомоги в галузі безпеки і тренувань для України.

"Це важливо, частково тому, що це допомагає Україні задовольнити нагальні потреби захистити себе, а також гарантувати, що НАТО буде поруч і допоможе розбудовувати ЗСУ, забезпечити повну оперативну сумісність, а отже, допомогти Україні рухатись до повноправного членства в НАТО", — сказав він.

По-друге, Генсек НАТО очікує узгодження фінансових зобов'язань.

"І це те, над чим ми зараз працюємо тут, в НАТО, готуючись до майбутнього саміту в липні, і це також буде довгостроковим зобов'язанням", — сказав Столтенберг.

Третім його очікуванням є те, що члени Альянсу домовляться про чіткі формулювання щодо членства України.

"Не мені вдаватися в деталі і точні формулювання, але я очікую, що ці формулювання будуть ще чіткішими в нашому зобов'язанні, що Україна стане членом НАТО", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також очікує, що члени Альянсу зроблять важливі заяви до саміту, а також під час саміту, про надання більшої кількості систем ППО, артилерії, ракет, які "терміново потрібні для того, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна нація".

"Без цього, звичайно, не може обговорюватися питання членства. Ми повинні забезпечити перемогу України, це мінімум для того, щоб Україна стала членом Альянсу", — сказав він.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.