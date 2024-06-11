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Столтенберг назвав завдання саміту НАТО у Вашингтоні
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Столтенберг назвав завдання саміту НАТО у Вашингтоні

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Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: AP

Під час саміту у Вашингтоні лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та визначити довгострокові фінансові зобов’язання з її подальшої підтримки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Ризі.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення (у Вашингтоні – ред.) щодо стримування та оборони, щодо підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю. Але найбільш невідкладним завданням є надання підтримки Україні так довго, як це буде необхідним", — сказав він.

Столтенберг очікує, що союзники по НАТО погодять провідну роль Альянсу у наданні безпекової допомоги і тренування для України, а також погодять довгострокові фінансові зобов’язання.

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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