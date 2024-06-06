НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері оборонних технологій і ділитися більшою кількістю розвідданих про можливості Росії в cфері радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Bloomberg.

Війна підштовхнула альянс до виділення більших ресурсів, серед іншого, на відстеження російських військових технологій, заявив цього тижня журналістам помічник генсека НАТО Девід ван Веел.

"Українці впроваджують інновації дуже швидко. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не є статичною річчю. Це більше схоже на шахи", – сказав він.

Агентство зазначає, що нещодавні успіхи Росії змусили союзників України послабити обмеження на використання озброєння, яке вони надають, а США та Німеччина вперше дозволили атаки на територію Росії.

За словами ван Веела, НАТО готує угоду, яка запроваджує нові рамки для обміну інформацією, в тому числі про ланцюги постачання безпілотників, вона буде завершена до липневого саміту альянсу у Вашингтоні.

Одна з цілей програми – допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни. НАТО також хоче повторити деякі приклади швидкого впровадження і розгортання технологій, які спостерігаються в Україні з початку війни, сказав помічник генсека НАТО.

30 травня Politico з посиланням на чотирьох офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.