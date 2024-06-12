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Японія може ввести санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ у війні
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Японія може ввести санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ у війні

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Санкції Японії підприємствам Китаю, які допомагають Росії
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у штаб-квартирі берегової охорони Філіппін, 4 листопада 2023 року, Філіппіни. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у штаб-квартирі берегової охорони Філіппін, 4 листопада 2023 року, Філіппіни. Фото: Ezra Acayan/Pool Photo через AP

Уряд Японії розглядає можливість запровадити санкції проти тих організацій Китаю, які підозрюють у постачанні для Росії матеріалів військового призначення.

Про це пише японський мовник NHK, посилаючись на джерела, близькі до уряду країни.

Обізнані люди ствердили, що санкції можуть включати заборону на експорт з Японії для підприємств у третіх країнах, зокрема в Китаї, оскільки ці китайські підприємства підозрюються у причетності до постачання Росії матеріалів, які можуть бути переобладнані для військового використання.

Раніше США висловили занепокоєння щодо китайського експорту до РФ нітроцелюлози — матеріалу подвійного призначення, який може бути використаний для виробництва боєприпасів.

Після того, як уряд сформує програму санкцій, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда презентує її іншим країнам "Великої сімки" на саміті в Італії 13 червня.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Групи семи (G7) в Апулії в Італії. Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.

Країни Групи семи (G7) та Європейський Союз (ЄС) обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.

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