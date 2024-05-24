Японія запроваджує санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії, а також двох компаній з Кіпру за постачання зброї з Північної Кореї.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.
"Уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї, і може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні", — йдеться у повідомленні МЗС Японії.
Під японські санкції потрапив зокрема генеральний директор російської державної авіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та власне саме підприємство. Також — російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.
Японія в рамках санкцій проти Росії також запровадила обмеження проти кіпрських компаній IBEX Shipping та Azia Shipping.
Санкції передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.
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