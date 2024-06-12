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Reuters: США розширять санкції щодо продажу напівпровідникових мікросхем у Росію
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Reuters: США розширять санкції щодо продажу напівпровідникових мікросхем у Росію

ЗМІ
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Сполучені Штати, імовірно, в середу, 12 червня, оголосять про розширення санкцій на продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів, які в обхід чинних обмежень потрапляють через китайських продавців до Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Санкції мають на меті перешкодити стороннім продавцям у Китаї.

Нові американські санкції Білий дім планує як протидію у відповідь на спроби Росії обійти західні санкції. Адміністрація Байдена хоче цим припинити військові дії проти України, пише видання.

За словами джерел Reuters, адміністрація президента США оголосить, що розширює чинний експортний контроль, включивши в нього товари під американським брендом, а не тільки ті, що вироблені в США. Будуть визначені певні гонконгські компанії, які відправляють товари до Москви.

Напередодні речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії під час саміту лідерів країн G7, який пройде в Італії наприкінці цього тижня.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх визнав, що "відсоток російської бойової зброї з компонентами під маркою США або союзників є тривожно та неприйнятно високим".

Раніше, 3 червня, Сполучені Штати запровадили санкції проти 4 іранських юридичних осіб і однієї іранської фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і розповсюдженням дронів, які Іран надає Росії для війни проти України.

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