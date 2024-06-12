В "Укренерго" розповіли, коли в Україні почнуть вимикати світло 12 червня

Сьогодні, 12 червня, графіки погодинних відключень електроенергії по всій території України діятимуть з 15:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Також протягом доби Україна імпортуватиме електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Йдеться про обсяг у 29 796 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. При цьому експорт не відбувається і не передбачається.

Наслідки обстрілів та бойових дій

На Херсонщині увечері 11 червня під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів. Знеструмлювались споживачі м. Херсон. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене. Пізніше, вночі, при огляді було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів. Споживачі не знеструмлювались, тривають ремонтні роботи.

На Сумщині вночі, 12 червня, під час атаки російських дронів було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Погодні умови та інші причини

Через погодні умови станом на ранок 12 червня залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та столиці.

З інших причин без енергоживлення наразі 490 населених пунктів. З технологічних причин є знеструмлення у Миколаївській області.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.