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Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx
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Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx

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БМП Lynx будуть виготовляти в Україні у 2024 році спільно з Rheinmetall
Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі. Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі, фото: AP

Німецька збройова компанія Rheinmetall на Конференції з відновлення України в Берліні домовилася з Києвом про початок виробництва бойових машин піхоти Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року.

Про це написали кореспонденти Handelsblatt.

"Ми виготовимо перший Lynx вже цього року", — сказав у коментарі виданню міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.

Про БМП Lynx

Lynx розроблений компанією Rheinmetall. Він уперше представлений у 2016 році. Бронемашина має модульну конструкцію й може бути оснащена різним озброєнням.

Lynx може використовуватися як бойова машина піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 міліметрів. Він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard.

У грудні 2023 року Паппергер розповідав про плани запустити виробництво бронетехніки в Україні й казав, що перші 10 бронетранспортерів Lynx для України вже виробляються в Німеччині та Угорщині у межах спільного виробництва між Rheinmetall і Києвом.

Співпраця України та Rheinmetall

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

У травні гендиректор німецької компанії заявив, що оборонний концерн планує створити в Україні ще одне підприємство, яке вироблятиме системи ППО.

10 червня в Україні розпочав роботу перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з Укроборонпромом.

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