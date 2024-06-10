Міноборони напряму укладатиме контракти зі світовими виробниками зброї

Міністерство оборони буде напряму укладати контракти зі світовими виробниками озброєння. Це забезпечить Україну новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, це новий етап співпраці з партнерами, який дозволить отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників. Він підкреслив, що це, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації української армії.

Пряме контрактування — частина стратегії щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності Збройних сил України.

8 червня у Міноборони повідомляли, що з березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.