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Сухаревський: Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму
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Сухаревський: Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму

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Українські БПЛА
Зразки повітряних, наземних і морських безпілотників, які використовуються в російсько-українській війні, Київ, 11 червня 2024 року. Getty Images/Maxym Marusenko

Україна знайшла альтернативу системі супутникового зв’язку Starlink, щоб завдавати ударів безпілотниками в акваторії окупованого Криму.

Про це поінформував командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації у Києві нового роду військ ЗСУ, передає кореспондент Суспільного.

Він не назвав альтернативу, однак розповів, що для діалогу з постачальником створили робочу групу.

"Створена ціла робоча група щодо діалогу. Альтернатива є, так. Діалог йде, і, скажімо так, ми очікуємо позитивного результату", — сказав командувач, відповівши на запитання, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота безпілотників.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

Що відомо про блокування Starlink в Україні

Газета Financial Times з посиланням на українських високопосадовців написала, що українські військовослужбовці повідомили 7 жовтня 2022 року про проблеми у роботісистеми супутникового інтернету Starlink в зоні бойових дій на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині.

9 лютого 2023 року стало відомо, що американська компанія бізнесмена Ілона Маска Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні зазначила, що ЗСУ не повинні використовувати Starlink як зброю, зокрема керувати за допомогою системи дронами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, закликав компанію визначитися на чиєму вона боці у війни Росії та України.

Водночас віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 9 лютого повідомив, що зараз в Україні немає проблем з роботою терміналів Starlink.

14 лютого Маск заявив, що його компанія Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink аби запобігти початку Третьої світової війни.

У вересні 2023 року CNN, посилаючись на уривок з біографічної книги Волтера Айзексона про Маска, написало, що Ілон Маск таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот. На це Маск відповів, що Starlink у Криму не був активований, а сам він відхилив запит України на активацію "Старлінк" на всьому шляху до Севастополя.

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