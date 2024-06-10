Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що розсилання електронних повісток через електронні кабінети або "Резерв+" не буде.

Про це Федір Веніславський розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", — сказав він.

Веніславський також додав, що закон про мобілізацію не регламентує можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Ми не регламентували в законі можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з погляду закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", — пояснив нардеп.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.