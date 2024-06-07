Понад 2000 учасників з понад 60 країн 11-12 червня відвідають конференцію з відновлення України в Берліні. Там будуть представники політики, бізнесу, громадянського суспільства та муніципалітетів.

Про це йдеться в спільному пресрелізі Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку та Міністерства закордонних справ Німеччини.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

"Цеглинка за цеглинкою Україна відбудовується, попри постійні російські ракетні обстріли. Україна також з великою рішучістю відстоює наш вільний європейський спосіб життя. Ми підтримуємо Україну всебічно: економічно, гуманітарно, політично та постачанням необхідної зброї. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб Україна скоро сиділа з нами за столом у нашому Євросоюзі", — прокоментувала майбутню конференцію міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Міністерка розвитку Німеччини Свеня Шульце додала, що ця конференція має на меті підкріпити зобов’язання партнерів щодо допомоги Україні у відновленні та спрямувати його конкретно на коротко- та довгострокові потреби.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах: