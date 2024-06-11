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Очільник НАБУ Кривонос заявив, що за фактом витоку інформації, бюро розпочало досудове розслідування
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Очільник НАБУ Кривонос заявив, що за фактом витоку інформації, бюро розпочало досудове розслідування

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Кривонос
Голова НАБУ Семен Кривонос. НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос коментуючи слова очільника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна про нібито бездіяльність бюро у справі про витік інформації слідства, наголосив, що за цим фактом розпочато саме досудове розслідування.

Про це Семен Кривонос написав у Facebook.

Він пояснив, що досудове розслідування дає "набагато більше інструментів" для отримання доказів причетності тих чи інших посадовців до злочину, ніж внутрішнє, службове розслідування.

"І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум – це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку", — додав Кривонос.

Очільник НАБУ підкреслив, що "злив" інформації (розголошення даних досудового розслідування) – це кримінальний злочин і вважає "неприпустимим" нехтувати законом, щоб просто когось звільнити.

"Крім згаданого досудового розслідування щодо витоку, у НАБУ відповідно до моїх наказів розпочато два службові розслідування. Одне — щодо можливого тиску на викривачів, інше — щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності", — додав він.

Кривонос також зазначив, що за результатами публічно оголосить про весь хід подій — від отримання службової записки від викривача до результатів досудового розслідування, яке наразі активно здійснюється.

Напередодні голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що Семен Кривонос досі не розпочав службового розслідування щодо оприлюднених журналістами фактів про розголос даних досудового розслідування у кримінальній справі щодо "Великого будівництва".

Що цьому передувало

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Нацполіція проводили обшуки вдома у чинного детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі заходи проводилися у межах розслідування про витік інформації у кримінальній справі щодо "Великого будівництва". За даними джерел "УП" у правоохоронних органах, обшуки відбулись у співробітника НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи — ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків нібито є те, що представники бюро розголосили дані досудового розслідування. Зробили це в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "Великого будівництва".

24 травня першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву було усунуто від виконання посадових обов’язків. Було розпочато досудове розслідування через можливий витік даних слідства.

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