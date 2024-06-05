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Столичний адвокат пропонував $200 тис. хабаря прокурорам САП та детективам НАБУ
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Столичний адвокат пропонував $200 тис. хабаря прокурорам САП та детективам НАБУ

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НАБУ. Ілюстративне фото. НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

На пропозиції надати хабар розміром 200 тисяч доларів викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань. Процесуальне керівництво здійснює прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомили у пресслужбі САП.

За інформацією, адвокат пропонував гроші прокурорам САП та детективам НАБУ за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Як уточнили в САП, наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводять обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

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