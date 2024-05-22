Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Нацполіція 22 травня прийшли з обшуками додому до чинного детектива одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Як пише "Українська правда", обшук почався через витік даних у справі про "Велике будівництво".

Обшуки в детектива НАБУ підтвердила пресслужба САП.

"САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро", — написало відомство.

Стаття 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, а стаття 387 — розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.

Джерела "Української правди" у правоохоронних органах зазначили, що обшуки проводяться у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи — ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків нібито є те, що представники НАБУ розголосили дані досудового розслідування. Зробили це в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "Великого будівництва".

Як пишуть у САП, провадження розпочали після службової записки викривача — співробітника НАБУ.

У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підкреслили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях самого НАБУ не було. Прийшли в місце проживання детектива НАБУ.