Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Справа про "Велике будівництво". Першого заступника директора НАБУ Углаву усунули від виконання обов'язків
НАБУКОРУПЦІЯБУДІВНИЦТВОУКРАЇНАЖиття

Справа про "Велике будівництво". Першого заступника директора НАБУ Углаву усунули від виконання обов'язків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Першого заступника директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углаву усунуто від виконання посадових обов’язків та керівництва.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто його першого заступника", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що будуть інформувати громадськість про подальший перебіг справи та результати досудового розслідування.

Там також наголосили, що "керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом".

Що цьому передувало

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Нацполіція проводили обшуки вдома у чинного детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі заходи проводилися у межах розслідування про витік інформації у кримінальній справі щодо "Великого будівництва". За даними джерел "УП" у правоохоронних органах, обшуки відбулись у співробітника НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи — ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків нібито є те, що представники бюро розголосили дані досудового розслідування. Зробили це в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "Великого будівництва".

Що відомо про Гізо Углаву

Згідно з даними, які опубліковані на сайті НАБУ, Гізо Углава працював у системі прокуратури Грузії з 1998 року і до 2012. У 2015 набув українського громадянства і того ж року став першим заступником директора бюро. У квітні 2022-го почав виконувати обов'язки директора НАБУ, поки у березні 2023-го директором відомства не став Семен Кривонос.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Діти, окупація
В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine
Насіров вийшов під заставу 55 млн грн
За ексочільника ДФС Насірова внесли заставу 55 млн гривень Важливо
Генштаб переведе 60% особового складу, частково на бойові посади
Генштаб зменшує свій штат на 60%: куди переведуть людей
Державне бюро розслідувань
ДБР передало до суду ще одну справу щодо ексзаступника голови СБУ часів Януковича

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Обшуки в детектива НАБУ через витік даних у справі "Великого будівництва" — УП
До детектива НАБУ прийшли з обшуком. Це стосується "Великого будівництва" — УП
Нардепа Клочка НАБУ і САП підозрють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень
Нардепа Клочка НАБУ і САП підозрють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень
Чинного міністра викрили на заволодінні державною землею — НАБУ
Сольського НАБУ підозрює у заволодінні державною землею. Міністр пояснив обставини справи
В Україні та Польщі провели обшуки щодо закупівлі зброї за завищеними цінами
В Україні та Польщі провели обшуки у межах розслідування щодо закупівлі зброї за завищеними цінами — НАБУ
На початок