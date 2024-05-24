Першого заступника директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углаву усунуто від виконання посадових обов’язків та керівництва.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто його першого заступника", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що будуть інформувати громадськість про подальший перебіг справи та результати досудового розслідування.

Там також наголосили, що "керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом".

Що цьому передувало

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Нацполіція проводили обшуки вдома у чинного детектива одного з підрозділів НАБУ. Слідчі заходи проводилися у межах розслідування про витік інформації у кримінальній справі щодо "Великого будівництва". За даними джерел "УП" у правоохоронних органах, обшуки відбулись у співробітника НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи — ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків нібито є те, що представники бюро розголосили дані досудового розслідування. Зробили це в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "Великого будівництва".

Що відомо про Гізо Углаву

Згідно з даними, які опубліковані на сайті НАБУ, Гізо Углава працював у системі прокуратури Грузії з 1998 року і до 2012. У 2015 набув українського громадянства і того ж року став першим заступником директора бюро. У квітні 2022-го почав виконувати обов'язки директора НАБУ, поки у березні 2023-го директором відомства не став Семен Кривонос.