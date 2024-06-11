Допомога США дозволила сповільнити наступ РФ на Харківщині — Пентагон

Допомога США дозволила Збройним силам України сповільнити наступ російських військ у Харківській області, а також забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер відповідаючи на питання чи нові поставки зброї Україні змінюють ситуацію на передовій.

"Я б сказав, що так. Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом. Це демонструє, що українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і що американська допомога почала надходити їм", — сказав він.

Райдер також додав, що ще багато чого потрібно зробити для допомоги Україні, але ми збираємося продовжувати це робити.

Речник Пентагону також нагадав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі детально обговорять ці питання.

1 червня президент США Джо Байден під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. У Пентагоні оголосили, що у новий пакет зокрема увійдуть ракети до ЗРК Hawk, боєприпаси для HIMARS, 155 мм гаубиці та артснаряди.