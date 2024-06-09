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Зеленський: готуються нові домовленості з партнерами щодо додаткових кроків підтримки
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Зеленський: готуються нові домовленості з партнерами щодо додаткових кроків підтримки

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Зеленський: готуються нові домовленості з партнерами щодо додаткових кроків підтримки
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі готуються для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки. Також цими днями триває підготовка двосторонньої безпекової угоди між українською державою і Сполученими Штатами.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у неділю, 9 червня.

За його словами, зараз серед головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з погляду стійкості українського суспільства.

“Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя. Життя, яке маємо зберегти попри будь-які спроби Росії тиснути та знищувати”, — сказав президент.

Він додав, що наразі робиться “все, щоб лідерство Америки відчувалось”.

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