Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів вивчатиме, як використовувалися кошти ПДФО військового на виробництво та придбання РЕБ і безпілотних літальних апаратів.

Про це Суспільному розповів заступник голови ТСК нардеп Михайло Цимбалюк.

“Минулого року Верховна рада проголосувала і вилучила кошти ПДФО військового з територіальних громад в центр. Наше завдання – вивчити, як ті кошти використовувалися і чи реально вони пішли на виробництво, на придбання РЕБ і безпілотних літальних апаратів. Зараз над цим ми активно працюємо”, — сказав Цимбалюк.

Він додав, що завдання ТСК також вивчити потребу Збройних Сил України у дронах, вивчити, як вони закуповуються. Вже були заслухані керівники структур, які закуповують дрони.

“Багато приємних речей ми почули стосовно вітчизняного виробництва. Важливо вивчити, яким чином потрапляють ці дрони і РЕБ від виробника до того, хто розподіляє, який час вони перебувають на складах, і коли вони потрапляють в підрозділи та яка їхня якість, як відгукуються військові про той чи інший виріб”, — розповів нардеп.

Він додав, що поки що ТСК в процесі такої роботи. За його словами, завдання на майбутнє – відпрацювати такий алгоритм, оскільки і військова промисловість, і Збройні Сили України вперше постали перед таким викликом, тож на майбутнє треба сформувати систему.

Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо: