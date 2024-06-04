Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рада змінила склад ТСК по фортифікаціях та дронах
ВЕРХОВНА РАДАВторгнення Росії в УкраїнуДЕПУТАТПодіїСвітВійнаПолітика

Рада змінила склад ТСК по фортифікаціях та дронах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рада змінила склад ТСК по фортифікаціях та дронах
Верховна рада України. ВРУ

Верховна рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.

“За” зміни у складі ТСК проголосували 297 нардепів.

Так, у “Слузі Народу” депутата Єлізавету Богуцьку змінюють на Ігоря Мурдія.

Депутата Віталія Борта від екс-ОПЗЖ виводять з складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков, написав Железняк.

Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".

Після цього з'ясувалося, що до складу тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій увійшли депутати від забороненої ОПЗЖ. Зокрема, Віталій Борт 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони“Закони 16 січня”, Диктаторські закони — пакет законів, ухвалених Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. “Закони” були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та підписані президентом Януковичем наступного дня, 17 січня. Вони приймалися підняттям рук, без використання системи “Рада” та без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували.Ці законодавчі акти, на думку більшості експертів, обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство.". 14 квітня 2014 року на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької області.

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

  1. потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
  2. аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  3. облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Зеленський, Макрон
Зеленський зустрінеться з Макроном, Байден розповів, яким бачить мир в Україні. 833 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський: "Найбільше боїв та найтяжчі атаки зараз на Донеччині"
Зеленський: "Найбільше боїв та найтяжчі атаки зараз на Донеччині"
Зеленський після повернення до Києва провів Ставку
Зеленський після повернення до Києва провів Ставку
Укренерго про відключення 5 червня: ліміти на споживання будуть з 00:00 до 24:00
Укренерго про відключення 5 червня: ліміти на споживання будуть з 00:00 до 24:00

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Рада підтримала за основу законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно на ТОТ
Рада підтримала за основу законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно на ТОТ
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на тютюнові вироби
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на тютюнові вироби
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на паливо
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизу на паливо
Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп
Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп
На початок