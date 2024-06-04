Рада змінила склад ТСК по фортифікаціях та дронах

Верховна рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.
Про це у вівторок, 4 червня, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.
“За” зміни у складі ТСК проголосували 297 нардепів.
Так, у “Слузі Народу” депутата Єлізавету Богуцьку змінюють на Ігоря Мурдія.
Депутата Віталія Борта від екс-ОПЗЖ виводять з складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков, написав Железняк.
Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".
Після цього з'ясувалося, що до складу тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій увійшли депутати від забороненої ОПЗЖ. Зокрема, Віталій Борт 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони“Закони 16 січня”, Диктаторські закони — пакет законів, ухвалених Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. “Закони” були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та підписані президентом Януковичем наступного дня, 17 січня. Вони приймалися підняттям рук, без використання системи “Рада” та без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували.Ці законодавчі акти, на думку більшості експертів, обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство.". 14 квітня 2014 року на позачерговій сесії Макіївської міськради підтримав проведення референдуму про самовизначення Донецької області.
До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:
- потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
- аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
- облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.