Командувач Сил підтримки ЗСУ пояснив, як будують фортифікації

У Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України розкрили специфіку будівництва фортифікацій.

Про це АрміяInform розповів командувач Сил підтримки Збройних Сил України генерал-майор Дмитро Герега, повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

За словами Гереги, заходи з фортифікаційного обладнання — це постійний процес.

“Навіть коли умовно все буде побудовано, все одно ми будемо укріплювати та покращувати лінії оборони”, — сказав Герега.

Він пояснив, що українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням.

“Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують — врятує багато життів наших солдат”, — сказав Герега.

Командувач Сил підтримки також зазначив, що часто в мережі бачить коментарі, що треба залити все бетоном. Він пояснив, що будівництво опорного пункту — це наука.

“Так, ми використовуємо дерево при будівництві ходів сполучень, а для вогневих споруд, бункерів, — бетон. Пояснюю чому. Дерево простоїть 2-3 роки, воно легко замінюється, швидко монтується і при влучанні снаряду не дає стільки уламків на відкритому просторі як дасть бетон”, — додав Герега.

За його словами, опорні пункти, які будують українські військові інженери, врятують багато життів піхотинців, інженери-позиційники “працюють на славу”.

Герега відзначив, що будівництво опорних пунктів на 2-й лінії — це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, — вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка — це пріоритет.

За період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів, розповів Герега. З початку 2024 року вже побудовано декілька тисяч опорних пунктів.

“Я впевнений, що робота інженерних військ Сил підтримки врятує якнайбільше життів нашої піхоти, забезпечить стійку оборону, а наші “сюрпризи” зроблять потік пакетів на Росію безкінечним”, — зазначив Герега.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.