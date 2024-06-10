Після створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів багато хто з підрядників вже почав доробляти раніше не завершені роботи, або покращувати їхню якість.

Про це Суспільному розповів заступник голови комісії нардеп Михайло Цимбалюк.

“Мені видається, що це вже заслуга того, що ТСК створена”, — сказав Цимбалюк.

За його словами, наразі отримано дуже багато інформації щодо фортифікацій, яка підлягає грунтовному опрацюванню. Він додав, що йдеться про дуже великий масив роботи, адже потрібно проаналізувати, чому виділялись ті чи інші кошти тому чи іншому розпоряднику кредитів. А також — які були підрядники й технічні характеристики.

Як пояснив Цимбалюк, стало зрозуміло, що все, що будується у плані фортифікацій, будується за замовленням військових частин, які в оперативному плані обслуговують ту чи іншу територію. Їхнє завдання, а у структурі працюють інженерні війська та інші — територіально сформувати, де проходить 1-ша, 2-га, 3-тя лінії оборони, які мають бути технічні характеристики цих споруд, як вони побудовані і з якою якістю. І тільки військові після завершення цих робіт приймають їх в експлуатацію, бо вони є замовником цих споруд.

“Роботи є дуже багато, але щодо різних фактів, які проходять перевірку — потрібно бути дуже обережними, тому що ворог також використовує і таку інформацію, яка йде від членів ТСК”, — розповів нардеп.

Він додав, що не треба забувати, що будівництво особливо 1-ої та 2-ої лінії проходить під обстрілами війська РФ.

“Коли на першій лінії задіяні військові, то це одне, а друга лінія — її як правило будуть виконавці цивільні. І там і нищиться техніка, і отримують поранення люди. В більшості випадків вона проведена фахово, це те що нам відомо і що вдалось отримати інформацію”, — сказав Цимбалюк.

Щодо недоліків він запропонував дочекатися проміжного звіту ТСК.

Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо: