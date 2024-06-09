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Партія Орбана може знову пройти до Європарламенту: які шанси. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Партія Орбана може знову пройти до Європарламенту: які шанси. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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9 червня в Угорщині відбуваються вибори до Європарламенту. Виборці обирають євродепутатів та партії, які вони представлятимуть.

За даними угорського експерта, попередньо до Європарламенту можуть пройти провладна партія "Фідес", опозиційна партія "TISZA ("Повага і свобода")", а також проєвропейська "Демократична коаліція" та навіть партія, створена гумористами, має шанс на місце у Європарламенті. Наразі голоси ще підраховують.

Як відбувались вибори в Угорщині – у сюжеті Суспільне новини.

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