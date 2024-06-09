9 червня в Угорщині відбуваються вибори до Європарламенту. Виборці обирають євродепутатів та партії, які вони представлятимуть.

За даними угорського експерта, попередньо до Європарламенту можуть пройти провладна партія "Фідес", опозиційна партія "TISZA ("Повага і свобода")", а також проєвропейська "Демократична коаліція" та навіть партія, створена гумористами, має шанс на місце у Європарламенті. Наразі голоси ще підраховують.

Як відбувались вибори в Угорщині – у сюжеті Суспільне новини.