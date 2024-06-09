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В Австрії на виборах в Європарламент лідирує ультраправа Партія свободи, яка критикує санкції проти РФ
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В Австрії на виборах в Європарламент лідирує ультраправа Партія свободи, яка критикує санкції проти РФ

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В Автрії на виборах в Європарламент лідирує ультраправа Партія свободи
Австрія. Getty Images

Австрійська ультраправа Партія свободи, яка критикує санкції проти Росії, попередньо, лідирує на виборах до Європейського парламенту в Австрії з 27% голосів.

Про це йдеться в прогнозі прогнозі австрійського суспільного мовника ORF.

За друге і третє місце йде боротьба між Австрійською народною партією канцлера Карла Негаммера, яка може розраховувати на 23,5% голосів, та соціал-демократами, які, попередньо, претендують на 23%.

За четверте місце змагаються “Зелені” і партія NEOS, яким опитування дають приблизно по 10,5% голосів.

Зазначається, що Партія свободи претендує на шість мандатів у новому Європарламенті. Народна партія та соціал-демократи можуть отримати по п’ять місць, а "Зелені" та NEOS — по два місця.

Вибори до Європарламенту традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

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